بشرى سارة.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر من جميع الدول

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، لسماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتبارًا من يوم السبت القادم، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إنه شارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورنا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.

#وزارة_الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت القادم، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام.https://t.co/3FMB8GaGFW#واس_عام pic.twitter.com/Ng41BIV8qq — واس العام (@SPAregions) November 27, 2021

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه قد تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 4 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام.

وأكدت الداخلية السعودية على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحة أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها.

وأوضحت أن تطبيق الحجر الصحي المؤسسي يجرى عليهم 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، وذلك بدءا من الأربعاء المقبل.