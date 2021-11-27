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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

براءة تعكس معاني الحب.. دنيا سمير غانم تنشر صورا وسط الأطفال

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

‎حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على التواجد اليوم مع الأطفال، وشاركت جمهورها بعض الصور.

 

وعلقت دنيا سمير غانم، على الصور التي نشرتها علي حسابها علي انستجرام بمناسبة حضور إحدي الفاعليات التي نظمتها منظمة اليونسيف والمجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التضامن الاجتماعي، قائلة: “النهاردة وأنا بشارك الأطفال المصريين وغير المصريين سعادتهم بإنهم يتعلموا حاجة جديدة ويجربوا يعيشوا حلمهم في يوم تثقيفي ترفيهي”.

 

‎وتابعت قائلة: “حسيت أد إيه براءة الطفولة بتعكس معاني الحب والقبول بينا وبين بعض. ياريت نفضل دايماً نأكد لولادنا ونساعدهم على إنهم يحتفظوا طول حياتهم بالمشاعر والقيم الجميلة دي ونتعامل إحنا كمان مع كل الأطفال في حياتنا بحب وبدون تمييز”.
 

وكانت دنيا سمير غانم، قد وجهت رسالة مؤثرة للفنانة نيللي، بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 الذي افتتح مساء أمس الجمعة، في دار الأوبرا المصرية، وقالت فيه أن الفنان الراحل سمير غانم أكثر من ضحكها في حياتها.

وكتبت"دنيا" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "الأيقونة العظيمة" نيللي" ألف مبروك تكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أسعدتي الوطن العربي كله بجمالك و روحك الطفولية الدائمة ما شاء الله و رشاقتك و أناقتك.. و لما اتسألتي مين أكتر حد بيضحكك فقولتي "سمير غانم" طبعا أثرتي فيا جدا و ابتسمت و بكيت في نفس الوقت لكن حسيت بإنه هيفضل موجود جوانا كلنا بأعماله و بروحه المبهجة ربنا يرحمه يا رب، بشكرك انك خلتينا نشوفك".
 

لهذا السبب.. دنيا سمير غانم تبكي خلال تكريم نيللي في مهرجان القاهرة

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وأضافت: "نورتي الدنيا و كنتي وحشانا أوي   أما عن الفنان الراقي جدا سمير صبري ، أبهرتنا بحضورك و خفة دمك كالعادة و حبك و دعمك الدائم لزملائك من كل الأجيال و يمكن دي معلومة ناس كتير مايعرفوهاش و هي اني أول مرة غنيت في انترفيو في حياتي كان مع أ/سمير صبري في برنامجه الذي لن يتكرر “هذا المساء” و المرة التانية في ظهوري معاه في “هذا المساء” بردو غنيت و من الحلقة دي شافني الأستاذ المؤلف مجدي صابر و الأستاذ المخرج العملاق محمد فاضل".
 

وتابعت: "و بعدها مثلت في مسلسل" للعدالة وجوه كثيرة" مع أستاذنا كلنا النجم يحيي الفخراني و أعظم أم و فنانة النجمة دلال عبد العزيز والقديرة رجاء الجداوي اللي عمرنا ماهننساها ربنا يرحمهم يا رب و زميلي العزيز جدا الفنان أحمد زاهر و مجموعة كبيرة من النجوم اللي اتشرفت بالعمل معاهم في بداية مشواري الفني".

 

واختتمت: "أسفة إني بطول عليكم و لكن استحملوني في المرحلة دي من حياتي اتعلمت إني لو حسيت إحساس صادق ناحية أي حد إني لازم أعبر عنه فورا لإن ده شيء هيسعدني أنا أولا قبل مايسعده.. شكرا للجمهور العظيم اللي بيستحملني و يستحمل كل مشاعري لإنهم أهلي".

 

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