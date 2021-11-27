الزراعة : الرئيس ٱكد على تٱمين الاحتياجات من الٱسمدة واستمرارية توفيرها.. فيديو

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن اجتماع الرئيس السيسي اليوم بشأن تطوير منظومة الأسمدة في مصر، قائلاً إن هذا الاجتماع يأتي مكملاً لجهود الدولة المصرية التي تقوم بها في الوقت الحالي، للتوسع في المساحة المُزارعة.

وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع برنامج "تن نيوز" المُذاع على فضائية "تن"، أن الوزارة تقوم بعمليات التوسع في المساحة الزراعية، من خلال مشروعات كبيرة لزيادة الأراضي الزراعية من مساحة مصر، مشيراً إلى مشورع الدلتا الجديدة، ومشروع الريف المصري الجديد، ومشروع سيناء، ومشروع جنوب الوادي، وغيرهم من المشروعات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هناك مشروعات تقوم بها الدولة المصرية لزيادة الانتاجية للأراضي المزروعة، مشيراً إلى ضرورة تأمين الاحتياجات من المستلزمات الزراعية، لمساعدة المزراع المصري في تلبية احتياجات الشعب المصري.

وطمأن محمد القرش الشعب المصري حول موقف مصر من الأسمدة، قائلاً إن هناك استثمارات كبيرة تابعة لهذا المجال، بالإضافة إلى زيادة حجم الانتاجية أيضاً، ولكن ما تحتاجه مصر هو تأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية، لضمان الدوام وتوفير الأسمدة بشكل مستمر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن الهدف الرئيسي من اجتماع الرئيس السيسي اليوم بـ رئيس الوزراء وبعض الوزراء، هو اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الاحتياجات وتوفير الأسمدة بشكل مستمر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتنسيق المستمر والمتابعة مع مختلف الجهات والأجهزة البحثية، والجامعات المصرية، ووزارة التجارة والصناعة، التي لها ور كبير في توفير المصانع للحصول على السلع والمنتجات.