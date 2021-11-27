الصحة: 1% نسبة وفيات الشباب من إجمالي الوفيات بسبب كورونا

قالت الدكتور نهى عاصم مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، أن معدل وفيات كورونا بين الشباب فى مصر منذ بداية الجائحة حتى الوقت الحالى لم يتخط الـ 1% .

وأضافت عاصم خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة"الحياة" أن دول العالم دخلت حالة الطوارئ بعد تحذير الصحة العالمية من متحور كورونا "أوميكرون".

وتابعت نهى عاصم قائلة:" أن المشكلة فى أوميكرون أن عدد التحورات اللى يضمها أكثر من أى متحور سابق".

الفيروس



وقال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ، إن فيروس كورونا حدث له تحور في جنوب أفريقيا ، والجميع الأن يبحث في قدرة الفيروس علي الانتشار لمعرفة إن كان اقوي أو أضعف من المتحورات السابقة .

وأضاف عبد الغفار، إن المتحور الجديد من كورونا لا نعلم حتي الأن قدرته علي مقاومة اللقاحات ، مؤكدا أن مصر الأن تعمل علي الحفاظ علي الوضع الصحي الأمن من خلال رفع درجة الاستعداد والتنبؤ في المنافذ البحرية والبرية والجوية .

وأوضح عبد الغفار ، أن هناك إجراءات مشددة علي المواطنين القادمين من البلاد الذى ظهر بها المتحور ومنها وقف الطيران المباشر مع جنوب أفريقيا.