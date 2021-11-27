قادمون بقوة .. شركات تصنيع سيارات كهربائية تهدد عرش "تسلا"

استطاعت شركة تسلا أن تدخل مجال تصنيع السيارات الكهربائية من اوسع ابوابه، حيث تشتهر بتقديم أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وظهر ذلك من خلال اصداراتها المتنوعة مثل ايقونتها تسلا S، و قرينتها الكبرى تسلا X، بالاضافة إلى صاحبة تصميم السيدان الانيق تسلا 3، وغيرها من الطرازات التي تحمل حزمة من القدرات الفنية والتقنية ايضا.

وتعد تسلا واحدة من الشركات التي تأسست حديثًا وبالتحديد في عام 2010، وعلى الرغم من ذلك تمكنت من فرض سيطرة واسعة بين عالم المحركات الكهربائية، مما جعل الكثير يلتف حول هذه البداية وخلق منافسة قوية بينها وبين العديد من الشركات الاخرى، والتي تتبنى نفس الاستراتيجية، ولكن على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

شركات تصنيع سيارات كهربائية تهدد عرش "تسلا"

ومن بين المنافسين لعلامة تسلا كلا من شركة ريفيان ولوسيد، حيث تعتمد كل شركة على ميزانية ضخمة، تساوي قيمة كل منهما أكثر من شركة Ford، مما يدفعهم لخوض سباق ملحمي لإعادة إنشاء قصة نجاح مذهلة مثل Tesla، ولكن لا تزال أحجام الإنتاج صغيرة، فقط بضع مئات من المركبات حتى الآن.

وتمتلك تلك الشركتين طموحات كبيرة للتوسع في السنوات القادمة، بفضل فرق تنفيذية يثني عليها المستثمرون والمحللون، ويتم دعم Lucid من قبل صندوق الثروة السعودي، بينما حصلت Rivian على استثمارات من Amazon والتي تشتري أيضًا 100000 من شاحنات التوصيل الخاصة بها.

وتعتبر شاحنة Rivian's R1T هي أول شاحنة كهربائية متاحة للبيع في الولايات المتحدة، وهذا بمثابة انتصار كبير لهذه الشركة الناشئة، حيث تعمل على ناحية تسويقية مختلفة من خلال محبي التخييم، التنزه بالشاحنات، ومحبي التزلج، مع قيمة تسويقية تبدأ من 69 ألف دولار.

بينما تدفع Lucid باصدارات فريدة ايضا تعتمد على قدرات الدفع الكهربائي ومنها النسخة Lucid Air Dream، والتي يصل مداها إلى 500 كيلومتر، مع قوة شحن سريع تصل لمدى يقدر بـ 300 كم خلال توقيت زمني يستغرق 20 دقيقة، مع تصميم خارجي مبهر يضم باقة من امكانيات الفخامة والرفاهية.