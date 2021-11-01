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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيلون ماسك يعلن بيع شركة تسلا لحل أزمة الجوع في العالم.. ولكن بشرط

صدى البلد

استفز أحد المسئولين بالأمم المتحدة رجل الأعمال "إيلون ماسك" بأن جزء بسيط من ثروته يمكن أن تنقذ العالم من الجوع، فكان رد فعل ماسك بإنه على استعداد لبيع أسهم شركة تسلا Tesla  الذي يملكها، إذا كان مسؤول الأمم المتحدة الذي قال إن 2 في المائة فقط من دخل رجل الأعمال يمكن أن يساعد في حل مشكلة الجوع في العالم.

قال ماسك ، أغنى رجل في العالم ، في تغريدة يوم له على "تويتر":"إذا كان بإمكان برنامج الأغذية العالمي أن يصف بالضبط كيف ستحل 6 مليارات دولار من الجوع في العالم ، فسوف أبيع أسهم Tesla الآن وأفعل ذلك".

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وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla و SpaceX أن برنامج الأغذية العالمي (WFP) يجب أن يكشف علنًا عن كيفية استخدامهم لأمواله، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف ماسك: "لكن يجب أن تكون محاسبة مفتوحة المصدر ، حتى يرى الجمهور على وجه التحديد كيف يتم إنفاق الأموال".

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تأتي تغريدات ماسك ردًا على تعليق أدلى به ديفيد بيزلي ، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، يحث المليارديرات على المساعدة.
6 مليارات دولار لمساعدة 42 مليون شخص سيموتون إذا لم نصل إليهم. إنه ليس معقدًا.

مشكلة الجوع العالم

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