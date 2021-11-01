عصابة من المراهقين يقومون بقطع أنف رجل

تم سجن أربعة مراهقين لأكثر من 40 عامًا إجمالًا بعد 10 أشهر، لارتكابهم جرائم تندرج تحت قائمة الإرهاب في مدينة هيرتفوردشاير.

فقد استخدم المراهقون مستودع أسلحة لإلحاق إصابات مدمرة بأهدافهم، بما في ذلك قطع أنف رجل وأصابعه بساطور، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تم اتهام جميع أعضاء العصابة الأربعة بالتآمر لارتكاب جرائم قتل والسرقة لأن الشرطة لم تكن متأكدة من المسؤول عن الهجمات.

نفذ كاي هنري سميث ، 18 عامًا ، وهارلي كافانا ، 17 عامًا ، وإيساك والاس-جريفز ، 18 عامًا ، وكوبي نيلسون ، 19 عامًا ، سلسلة من عمليات السطو العنيفة بعد أن أصبحوا أصدقاء في المدرسة في سانت ألبانز، هيرتفوردشاير.

حيث قاموا بالاعتداء على رجل في العشرينات من عمره، فقد قُطع طرف أنفه وأصابعه بساطور خلال إحدى الهجمات التي وقعت في كوتلاندزويك ، لندن.

كما نفذت العصابة ، التي كانت تحاول تولي عمليات مخدرات في سانت ألبانز ، عمليتي سطو في ديسمبر 2019 وأخرى في سبتمبر 2020.

تم اكتشاف مجموعة واسعة من الأسلحة المرعبة بما في ذلك عدة شفرات كبيرة استخدمتها العصابة لتخويف السكان المحليين خلال تحقيق للشرطة أطلق عليه اسم عملية الزلاجات.

قال القاضي ريتشارد فوستر في الحكم على أفراد العصابة: "لقد تصرفوا بوحشية عندما نفذ ذلك الهجوم الذي لا يرحم على الضحية في كوتلاندزويك".