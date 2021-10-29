جديد وعجيب.. العلماء يتوصلون لـ علاج يقضي على كورونا من أول جرعة

حقق العلماء إنجازا جديدا بشأن فيروس كورونا المستجد، فبعد أشهر طويلة من البحث عن دواء يقضي على الفيروس المستجد، تمكنوا من العثور على عقار جديد عجيب حدده العلماء بأنه يقدم الأمل لمنع فيروس كورونا من التكاثر والانتشار.

حدد الباحثون علاجًا جديدًا محتملاً يمنع تكاثر فيروس كورونا، ففيروسات مثل COVID-19 تصيب الخلايا وتعيد برمجتها لإنتاج فيروسات جديدة.

وجدت دراسة جديدة أن الخلايا المصابة بفيروس كورونا لا يمكن أن تنتج إلا عندما يتم تنشيط شيء يعرف باسم "مسار فوسفات البنتوز الأيضي".

عند تطبيق عقار benfooxythiamine ، وهو مثبط لهذا المسار ، تم وقف الفيروس ولم تنتج الخلايا المصابة فيروسات كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

قاد البحث فريق من كلية العلوم البيولوجية بجامعة كنت ومعهد علم الفيروسات الطبية بجامعة جوته في فرانكفورت أم ماين.

ووجدوا أن الدواء زاد أيضًا من النشاط المضاد للفيروسات لـ 2-deoxy-D-glucose - وهو دواء يعدل التمثيل الغذائي للخلية المضيفة لتقليل تكاثر الفيروس.



يوضح هذا أن مثبطات مسار الفوسفات البنتوز مثل benfooxythiamine هي خيار علاجي جديد محتمل لـ COVID-19 ، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع علاجات أخرى.

ويختلف الدواء عن أمثال remdesivir و molnupiravir التي تم وصفها بالفعل كعلاج لـ COVID-19.

