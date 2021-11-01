ثور ينطح رجلا وينهي حياته بطريقة مأساوية

توفي رجل يبلغ من العمر 55 عامًا هذا الأسبوع بعد أن نطحه ثور خلال مهرجان "فيرا دي أوندا" Fira de Onda في شرق إسبانيا.

كانت هذه أول حالة وفاة خلال سباق الثيران منذ أن بدأت الممارسة مرة أخرى في إسبانيا ، بعد فترة توقف طويلة بسبب إغلاق فيروس كورونا الذي فرض في البلاد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يعد جري الثور تقليدًا إسبانيًا قديمًا، وفي حين أنه لا يحظى بالاهتمام على أساس القسوة على الحيوانات ، إلا أن الأحداث لا تزال تجتذب مئات المتفرجين.



ويقام حدث جري الثيران الأكثر شهرة في بامبلونا خلال مهرجان Sanfermines الذي يستمر تسعة أيام تكريما لسانت فيرمين.

ويقول الخبراء إن فرصة القتل في حدث الجري مع الثيران منخفضة نسبيًا ، ولكن ليس من غير المألوف إصابة المتسابقين في تصادم مع ثور أو حتى عدائين آخرين.



ولكن قد لقي ما لا يقل عن خمسة عشر شخصًا حتفهم في سباقات ثيران بامبلونا منذ بدء التسجيلات في عام 1911. وكان آخرهم دانييل خيمينو روميرو البالغ من العمر 27 عامًا.