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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"انا شاب وغني ومحصن من القانون".. الشرطة تطارد نجم تيك توك شهير

صدى البلد

أثار أحد نجوم تيك توك  في الولايات المتحدة الأمريكية مطاردة مع الشرطة عمدًا بسرعة 100 ميل في الساعة،  ثم أخبر رجال الشرطة الذين اعتقلوه أن ثروته وشبابه جعلوه محصناً من القانون.


نجم تيك توك "داموري ميكولا" البالغ من العمر  18 عامًا ، من  فلوريدا ، لديه أكثر من أربعة ملايين متابع على تيك توك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقد نشر بشكل متكرر محتوى يعرض سيارته Dodge Challenger ، وهي سيارة يمكن أن تصل إلى 141 ميلاً في الساعة بسعر أعلى يبلغ حوالي 60 ألف دولار.

تم تسجيل نجم الـ تيك توك، الذي يقال إنه يحقق ما بين 400 ألف دولار و 450 ألف دولار سنويًا ، يوم الجمعة وهو في مطاردة بـ  تلك السيارة من قبل شرطة المقاطعة.

يقال إن هذه المطاردة ، التي حدثت في حوالي الساعة 10:30 صباحًا ، بدأت بعد أن أحرق ميكولا السيارة عن عمد أثناء وجوده في إشارة توقف بجوار شرطي لإثارة المطاردة.

تم إلقاء القبض عليه لاحقًا أمام منزله ، ولم ينشر مقطعًا له أثناء ملاحقته على TikTok - لكن الجنود شاركوا منذ ذلك الحين لقطات كاميرا الخاصة بهم.

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كان ميكولا قد بدأ المطاردة عندما ركض  بسارته بينما كانت الإشارة حمراء ، بالإضافة إلى قيامه بحركة نضوب أدت إلى انفجار إطاراته أحدث دخان كثيف  أثناء وقوفه أمام سيارة دورية تابعة للشرطة، مما أجبر الشرطة على مطاردته.

وبعد القبض عليه كان حديثه مع رجال الشرطة انه شاب وثري وأفعل ما يحلو لي.

 

 

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