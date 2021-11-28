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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية ضمن أولويات زراعة النواب

القمح
القمح

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش اليوم، طلب إحاطة مقدم من بعض النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل القمح وقصب وبنجر السكر والذرة.

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وأوضح الشوربجي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذا الأمر يأتي في ظل ارتفاع مستلزمات الانتاج والاسمدة الزراعية.

 

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء من نفس الأسبوع، وذلك لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة.

 

 وتشهد جلسة اليوم مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

 

- مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

الجامعات الخاصة مجلس النواب الحكومة المحاصيل الاستراتيجية مشروع قانون المستشار الدكتور حنفى جبالى

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