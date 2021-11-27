سفير مصر في جنوب أفريقيا يحذر: المتحور أوميكرون سريع الانتشار.. فيديو

قال السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو، إن جنوب أفريقيا بها 60 مليون مواطن، مروا بموجات كورونا.

وأضاف "الفاضلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "عجلوا بموضوع التطعيم، وقاملوا بتلقيح 24 مليون مواطن"، مردفا: "يتابعوا باستمرار المتحور الجديد، وأعلنوا عن المتحور الجديد يوم الخميس الماضي".

وأشار: "الحالات الخاصة بالمتحور الجديد أوميكرون لم تصل للحد الذي يقلق، لكن الانتشار سريع بالنسبة للمتحور الجديد"، موضحا: "أعداد إصابة كورونا في جنوب أفريقيا ليست كبيرة وخلال موجات كورونا الماضية في جنوب إفريقيا أصيب 3 مليون مواطن وتوفى 90 ألف مواطن فقط".

وأوضح السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو،: "الحكومة في جنوب أفريقيا متفهمة للوضع، وتحترم قرارت الدول الأخرى".

