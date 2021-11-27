تونس.. توصية بتعميم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قالت الإذاعة الوطنية في تونس، السبت، إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قررت تعميم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وذكرت نقلاً عن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا رياض دغفوص، أن اللجنة قررت تعميم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لتشمل الفئة العمرية ثمانية عشر عاما فما فوق.

وأضاف أنه تم إتخاذ هذا القرار من أجل التخفيف من حدة الموجة الخامسة المرتقبة، في ظل تزايد عدد اصابات كورونا حول العالم مؤخراً.

يشار إلى أن اللجنة العلمية في تونس ترفع توصياتها إلى وزارة الصحة والسلطات التنفيذية التي تنظر فيها لتتخذ القرار النهائي سواءً بالمصادقة أو التعديل أو الرفض.

يأتي ذلك بعدما صنفت منظمة الصحة العالمية الجمعة، سلالة فيروس كورونا الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا "مقلقة" وأطلقت عليها اسم "أوميكرون".

قالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء "تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021 ..حتوي هذه السلسلة المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق".

ويعد الإعلان الصادر عن منظمة الصحة العالمية، أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو.