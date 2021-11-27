عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. توصية بتعميم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

تونس.. توصية بتعميم
تونس.. توصية بتعميم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قالت الإذاعة الوطنية في تونس، السبت، إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قررت تعميم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وذكرت نقلاً عن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا رياض دغفوص، أن اللجنة قررت تعميم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لتشمل الفئة العمرية ثمانية عشر عاما فما فوق.

وأضاف أنه تم إتخاذ هذا القرار من أجل التخفيف من حدة الموجة الخامسة المرتقبة، في ظل تزايد عدد اصابات كورونا حول العالم مؤخراً.

تونس تعلن إجراءات عاجلة بعد ظهور متحور أوميكرون

تونس تتسلم 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من فرنسا

يشار إلى أن اللجنة العلمية في تونس ترفع توصياتها إلى وزارة الصحة والسلطات التنفيذية التي تنظر فيها لتتخذ القرار النهائي سواءً بالمصادقة أو التعديل أو الرفض.

يأتي ذلك بعدما صنفت منظمة الصحة العالمية الجمعة، سلالة فيروس كورونا الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا "مقلقة" وأطلقت عليها اسم "أوميكرون".

قالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء "تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021 ..حتوي هذه السلسلة المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق".

ويعد الإعلان الصادر عن منظمة الصحة العالمية، أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو.

تونس كورونا جرعة ثالثة جرعة معززة الصحة التونسية سلالة كورونا الجديدة

موضوعات متعلقة

تونس تعلن إجراءات عاجلة بعد ظهور متحور أوميكرون

تونس.. قيس سعيد يؤكد تورط أطرافًا داخلية في التواطؤ مع الخارج

ترشيحاتنا

البحرين تمنع دخول المسافرين من 4 دول جديدة

ماينفعش أخرج المستأجر في يوم وليلة.. محلية البرلمان تعلق على قانون الإيجار

الصحة: تسجيل 931 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة

رشوان توفيق: أعتبر أمي من أولياء الله الصالحين..وورث منها الرؤية في المنام

أستاذ مناعة: أوميكرون به 50 تحورا وهذا مكمن خطورته.. فيديو

هل تعرضت الإسكندرية خلال موجة عدم الاستقرار لقنبلة مطر.. حقيقة ظاهرة الودق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

في ليلة الدخلة| تفاصيل وفاة زوجين بعد ساعات من زفافهما بالقليوبية

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي بشأن الامتحانات | فيديو

شهامة ضابط .. النقيب أحمد عادل ينقذ كنيسة العذراء مريم فى الوراق من كارثة

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. دوللي شاهين تفتح خزائن أسرارها في ندوة صدى البلد

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

المصطبة.. شاهدة على الحواديت الشعبية ولمة الأهل وتطورت للركنة المودرن|نوستالجيا

طلاق شيرين عبد الوهاب ووفاة وائل الإبراشي.. حقائق أم شائعات ؟

فيديو

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ