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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطيران: منع الأجانب المصابين بفيروس كورونا من دخول مصر..فيديو

كورونا
كورونا

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، أنه تم إيقاف حركة الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، بناء على قرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا .

أوضح وزير الطيران خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة “المذاع عبر قناة ”أون”، القادمين لـ  مصر من خط طيران آخر عليه أن يكون معه مسحة “بي سي آر” قبل موعد وصوله بـ72 ساعة.

وأضاف وزير الطيران أنه إذا جاءت نتيجة القادم إيجابية وكان مواطنا أجنبيا يعود على نفس الطائرة، أما إذا مصريا فإنه يتلقى العلاج داخل مصر.

سفير مصر 

قال السفير المصري لدى  جنوب أفريقيا أحمد الفاضلي إن بعض الدول منعت دخول القادمين من جنوب أفريقيا ولكن مصر أوقفت الطيران وتستقبل القادمين عبر دول أخرى.

وأضاف السفير في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” قائلاً : “دورنا مع المصريين في  كيب تاون  يحمل شقين المقيمين والثاني يتعلق بالقادمين بصورة مؤقتة ثم المواطنين الأجانب التي كانت تخطط لزيارة مصر سياحياً”.  

وكشف السفير أنه بعد تعليق رحلات الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا لا يوجد هناك عالقين  كما هو الحال في الموجة  الأولى لاختلاف المعطيات .

واستطرد: "بالنسبة للمصريين عندنا خلية أزمة شكلت وفقا للإجراءات الجديدة  التي أعلنتها العليا لادارة أزمة كورونا  بالإضافة لتخصيص إيميل إلكتروني  للتواصل مع الجالية المصرية إذا واجهت عوائق".

حركة الطيران وزير الطيران فيروس كورونا جنوب افريقيا الطيران

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