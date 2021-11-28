لماذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية.. تكلفة الشحن والاستيراد أبرز الأسباب.. وموسم الشتاء تهدد زيادات البقوليات

تراجع أسعار السكر 500 جنيه بعد تدخل التموين

ارتفاع العدس 2000 جنيه للطن

الشعبة: أسعار الشحن والنقل وراء الزيادة

أسعار حمص الشام ترتفع 4500 جنيه للطن والاستهلاك ينمو 65% مع الشتاء بعد ارتفاع طن الفول 2500 جنيه

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شهدت اسعار السلع الأساسية وخصوصا الحبوب كالعدس والفول وحمص الشام، ارتفاعا خلال الفترات السابقة وبالتوازي مع قدوم موسم الشتاء، حيث عبر عددا من التجار أسباب ذلك الارتفاع إلي وجود زيادات في السعر العالمي من بلدان الاستيراد.



وكشف محمد فوزى رئيس شعبة الحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار السكر الأبيض شهدت تراجعا بنحو 500 جنيه للطن خلال الفترة الماضية.

وأوضح في تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” ، انخفاض سعر الطن حاليا ليتراوح بين 10400 و10500 جنيه في مقابل 11 ألف جنيه للطن أكتوبر الماضي.

وذكر أن انخفاض الأسعار يرجع إلى تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر ضخ كميات كبيرة من السكر الأبيض بالسوق المحلية، الأمر الذي انعكس على زيادة المعروض وانخفاض الأسعار بالأسواق.

يذكر أن حجم استهلاك السكر في مصر يتراوح بين 3 و3.2 مليون طن سنويا، منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، وتعوض الفارق من الاستيراد.



واكد عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار العدس ارتفعت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث زاد سعر العدس الأصفر مؤخرا بنحو 2000 جنيه للطن، ليسجل 19 ألف جنيه للطن.

ولفت فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” إلى أن السعر يصل للمستهلك لنحو 24 جنيه للكيلو، مرجعا ارتفاع أسعار العدس الأصفر إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل، بجانب ارتفاع أسعاره في دول المنشأ، وبالتالي تسبب في هذا الارتفاع الكبير.

وأضاف العطار أنه يتم استيراد نحو 95 % من استهلاكنا من الخارج من 3 دول وهم تركيا وكندا وسوريا، وأحيانا يتم الاستيراد من الهند، وتأتي سوريا مؤخرا في النهاية نظرا للظروف التي تمر بها.

وأوضح أن معدل الطلب يرتفع بشكل كبير خلال موسم الشتاء حيث يمثل الشتاء نحو 65% من الاستهلاك وباقي السنة يمثل 35%، وذلك لأن العدس من البقوليات المحببة لدى الناس خلال فصل الشتا



وقال الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار حمص الشام ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت بنحو 4500 جنيه للطن، ليسجل 26 ألف جنيه للطن جملة .

وأوضح في تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد ” أن أسعار حمص الشام تصل إلى 32 جنيها للكيلو للمستهلك، أما الأقل في الحجم يسجل نحو 14 جنيه للكيلو، ولكن الإقبال عليه ضعيف نظرا لصغر حجمه .

وأرجع "إدريس"، ارتفاع الأسعار محليا نظرا لارتفاعه أسعاره في دول المنشأ، خاصة أنه يتم استيراد نحو 90% من الاستهلاك من دول الهند والمكسيك وتركيا، لافتا إلى ارتفاع الأسعار العالمية بنحو 350 دولارا للطن.

وأشار إلى زيادة الإقبال على شراء حمص الشام خلال فصل الشتاء ، حيث يصل حجم الإقبال عليه لنحو 65 % مقارنة بنحو 35 % باقي العام .



وقال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الفول البلدي ارتفعت بنحو 2500 جنيه للطن خلال 15 يوم، نتيجة تراجع المحصول وزيادة الطلب مع الموسم الدراسي والجامعات.

وأشار في تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” إلى ارتفاع أسعار الفول من 11.5 إلى 13.5 ألف جنيه للطن جملة، إلى 14 و 16 ألف جنيه للطن جملة حاليا ، ليصل للمستهلك بنحو 20 و24 جنيه للكيلو.

ونوه العطار إلى أن أسعار الفول المستورد مستقرة حاليا بعد الارتفاع التي لحق بها مؤخرا بنسبة 20% نتيجة ارتفاع أسعار الشحن، مضيفا أن زيادة أسعار الشحن أثرت بشكل كبير على كافة أسعار السلع المستوردة ولكن بشكل خاص السلع ذات السعر المنخفض مثل الفول، حيث تسبب ارتفاع أسعار الشحن في تراجع الكميات المستوردة بشكل ملحوظ، ولكن اضطر التجار إلى الاستيراد مرة أخرى بأسعار شحن مرتفعة لمنع حدوث أزمات في السوق المحلية.



وأوضح العطار أن سعر طن الفول المستورد بلغ حاليا 9000 إلى 10500 جنيه للطن، ليصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 14 و18 جنيه للمستورد، منوها أنه يتم استيراد نحو 85% من استهلاكنا من الفول من 5 دول منهم تايوان وأستراليا وكندا.