إشادات وتجنب أخطاء.. تفاصيل اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي

شهد اليوم الاول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٣ عدد من اللقطات والأحداث نرصدها من خلال هذا التقرير.

توافد عدد كبير من الجمهور على دار الأوبرا في فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لمتابعة الأفلام المعروضة ضمن الفعاليات.



٢- رفعت اغلب افلام اليوم شعار كامل العدد فقد حرص النقاد والصحفيين والسينمائين والجمهور على حضور اغلب افلام اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي.



٣- استجابت الفنانة صبا مبارك، لطلب جمهور فيلمها "بنات عبد الرحمن" المعروض بمهرجان القاهرة اليوم، وذهبت لتلتقط معهم السيلفي والصور التذكارية.

٤- اشادات واسعة حصل عليها ابطال وصناع فيلم بنات عبد الرحمن بعد عرض الفيلم اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حيث صفق الحاضرين طويلا بعد العمل.



٥-أشاد جمهور فيلم “بنات عبد الرحمن” المعروض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بدور الفنانة صبا مبارك وقاموا بالتصفيق لها أكثر من مرة أثناء عرض الفيلم، بل أن أحداهن صاحت: "رائعة ياصبا".

٦- لم يواجه الحاضرين لمهرجان القاهرة مشكلة العام الماضي وهى الSOLD OUT، فقد كان الأمر منظما هذا العام، وتم تخصيص شباكين لحاملين بطاقات الصحافة".

٧- أجرى المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة وأندرو محسن المدير الفني اتصالا هاتفيا بالسينمائي الكبير محسن أحمد للتأكيد على احترام المهرجان لشخصه ومكانته الفنية وأن عدم وصول دعوة الإفتتاح أمر غير مقصود وأنه مدعو للمشاركة في ندوة فيلم الكيت كات مساء الإثنين المقبل.



٧- الغي عرض الفيلم الكولومبيى ذاكرة والذى كان عرضه علي مسرح النافورة في الساعه الثامنه والنصف ضمن عروض مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال ٤٣ ، وذلك بسبب وجود مشكلة تقنية.



الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي



كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال إفريقيا.



تلقي لقاح كورونا شرطا لحضور الفعاليات

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركزا للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.

فيما أكدت أن هناك أكشاك للتسجيل لتلقي اللقاح، ليس في دار الأوبرا فقط؛ وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان، بما فيهم فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي.