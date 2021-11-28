بعد قضية الميراث| رشوان توفيق يوجه رسالة مؤثرة لابنته على الهواء: مريت بتجارب قاسية خلال حياتى

حل الفنان القدير رشوان توفيق ضيفا على برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة «الحياة»، لكشف عن تفاصيل قضية الميراث ورسالته المؤثرة لأبنته على الهواء.

وكشف «رشوان توفيق» عن علاقته بعائلته وبناته وأحفاده، وما يملكه من ميراث وكيف قام بتوزيعه، وتحدث أيضا عن علاقته بوالدته، الذي يعتبرها من أولياء الله الصالحين، ورؤيته للنبي الكريم في المنام، وحلمه بوفاة أبنه والفنانة دلال عبد العزيز.

بعد قضية الميراث .. رشوان توفيق يوجه رسالة مؤثرة لابنته

وجه الفنان رشوان توفيق، رسالة إلى ابنته "أية" التى رفعت عليه قضايا بسبب الميراث،متابعا: «أنا مريت بتجارب قاسية خلال حياتى، أقسى تجربة هى اللى عايشه حاليا لدرجة أننى أتحدث إلى نفسي ليلا».

محدش يكلمني عن بنتي وجوزها بعد اللي عملوه

كشف الفنان رشوان توفيق عن علاقته بعائلته وبناته وأحفاده، وما يملكه من ميراث وكيف قام بتوزيعه، مضيفا أنه لا يحب الحديث عن بنته «أية» وزوجها وحفيده، لأنهم قاموا برفع قضايا عليه بسبب الميراث، متابعا: «منحت حياتي لاولادي، وقمت بتقسيم الميراث بينهم منذ فترة، بشأن القضايا فأنا أثق فى عدالة القانون، لا أملك الآن إلى فضل الله وتليفون محمول».

حلمت بوفاة ابني قبلها وبشوف أحداث فى المنام تتحقق فى الواقع

تحدث الفنان رشوان توفيق عن أبنه الذي توفي سنة 2000، قائلا: «كان ملاك يسير على الأرض، وحلمت أنه هيموت قبل ما يموت.. وبعد وفاة ابنى توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسي لاني عشت للأولادى».

رٱيت النبي مرتين في المنام

قال الفنان رشوان توفيق، إنه يحلم برؤي تتحقق على أرض الواقع، كما أنه رأى عدد من الأنبياء فى المنام، مضيفا : «رأيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى المنام مرتين، ورأيت أيضا السيدة مريم، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا عيسى، وسيدنا موسى، وسيدنا نوح».

حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات

تحدث الفنان رشوان توفيق عن علاقته بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وزوجها الراحل سمير غانم، قائلا: فى بداية حياتها علمت أنها ستتزوج من الفنان سمير غانم نصحتها رغم حبى لسمير بعدم الزواج منه لأنه كان أكبر منها سنا.

أعتبر أمي من أولياء الله الصالحين..وورث منها الرؤية في المنام

تحدث الفنان القدير رشوان توفيق عن علاقته بوالدته قائلا «باعتبرها من أولياء الله الصالحين، وورثت عنها أحداث أراها فى المنام تتحقق فى الواقع»، مضيفا أن الله عز وجل كرمه بـ والدته، وورث منها الرؤيا في المنام، ويدعي لوالديه يوميا.