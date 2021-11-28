ينضم للأهلي في كأس العالم للأندية.. بالميراس بطلًا لكوبا ليبرتادوريس على حساب فلامينجو

تُوج فريق بالميراس البرازيلي ببطولة كوبا ليبرتادوريس للأندية أبطال أمريكا الجنوبية، بفوزه على مواطنه فلامينجو بهدفين مقابل هدف، بعد الاحتكام للأشواط الإضافية.

تعادل فريقا بالميراس وفلامينجو بهدف لمثله، في نهائي بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس للأندية أبطال أمريكا الجنوبية.

رافاييل فييجا افتتح التسجيل لـ بالميراس في الدقيقة 5 بتسديدة قوية من متابعة للكرة المرسلة من مايكي من الجهة اليمنى.

استمرت محاولات فلامينجو لتعديل النتيجة، حتى تمكن جابريال باربوسا من إنجاز ذلك في الدقيقة 76 بتسديدة رائعة من زاوية ضيقة.

النتيجة ظلت على حالها، ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، استطاع ديفرسون تسجيل هدف الانتصار لـ بالميراس في الدقيقة 95 مستغلًا خطأ فادح من بيريرا لاعب فريق فلامينجو، ليهدي فريقه اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي.

وأصبح فريق بالميراس آخر المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية والتي سُتقام في الإمارات العام المقبل، على أن تُسحب قرعة البطولة غدًا الاثنين.

يُذكر أن بالميراس شارك في بطولة كأس العالم للأندية والتي أُقيمت هذا العام بقطر، وخسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الأهلي بركلات الترجيح.