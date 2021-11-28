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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو غلق الطريق الدائرى الأوسطى

الطريق الدائري
الطريق الدائري

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو زعمت خلاله رصد أحد المواطنين لبعض السيارات تسير عكس الإتجاه بالطريق الدائرى الأوسطى ليلاً ، بدعوى قيام مجهولين بغلق أحد إتجاهات الطريق بالرمال مما يعرض المواطنين للخطر .

بالفحص تبين أن الطريق المشار إليه ليس الطريق الدائرى الأوسطى ، وإنما هو طريق عرضى واصل ما بين منطقة حدائق أكتوبر والطريق الدائرى الأوسطى ، وهو عبارة عن طريق اتجاهين ، ويوجد تجمعات رمال بمناطق متفرقة منه ، كذلك أن المنطقة المحيطة بالطريق ذات طبيعة صحراوية وحديثة عمرانياً والكثافات السكانية بها محدودة للغاية, وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم رفع التجمعات الرملية من الطريق المُشار إليه وتم تكثيف الخدمات المرورية بالمنطقة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية جماعة الإخوان الإرهابية الطريق الدائري الاوسطي حدائق أكتوبر الإجراءات القانونية

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