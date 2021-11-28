محمد شريف: والدي زملكاوي ولكن الزمالك فضل عنتر عليا

قال محمد شريف نجم الأهلي ومنتخب مصر أن والده يقوم بتشجيع نادي الزمالك ولكنه كان حريصا على تواجده فى النادي الأهلي عام 2018.

وقال محمد شريف فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" والدي يشجع نادي الزمالك ولكنه كان حريصا على انتقالي للنادي الأهلي وفور إبلاغي له بمفاوضات الأهلي قال لي أنا كدة مطمن ".

وأضاف محمد شريف مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي أن الزمالك فضل التعاقد مع محمد عنتر عليه عام 2018.

واوضح محمد شريف أن الزمالك فضل التعاقد مع محمد عنتر عليا فى عام 2018 وكان ضامن التعاقد معي وانشغل بالتعاقد مع عنتر لذلك تأخر فى حسم المفاوضات مع وادي دجلة".

وتابع شريف:" كنا نلعب مباراة أمام سموحة وأنا فى وادي دجلة وكانت الأسوأ فى مسيرتي بعدما علمت قبل المباراة أن الأهلي بيخلص مع وادي دجلة للتعاقد معي، كنت أرغب فى إنتهاء المباراة فى أسرع وقت من أجل الذهاب إلي مصر والتوقيع مع الأهلي وهو ما حدث".