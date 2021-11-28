محمد رمضان ينشر صورا جديدة له وهو يصلي في أمريكا .. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان عدة صور له وهو يصلى في أمريكا ، وذلك من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وعلق محمد رمضان “ Champions #ثقة_في_الله_نجاح ”.



و يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل موسى، الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.



مسلسل موسى، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

وشارك في بطولة مسلسل موسى، كلا من الفنانين: هبة مجدي، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، تارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.