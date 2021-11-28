محمد شريف يكشف كواليس استبعاده من منتخب مصر وحديث الخطيب معه

كشف محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر كواليس استبعاده من الفراعنة قبل مواجهة منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال محمد شريف فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" بالطبع شعرت بالحزن وعلمت من الإعلام استبعادي".

وأضاف:" بعد استبعادي كابتن وائل جمعة تحدث معي وأكد أن لي دور كبير مع المنتخب".

واضاف محمد شريف أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحدث معه عقب الاستبعاد من منتخب مصر.

واوضح محمد شريف " كابتن الخطيب تحدث معي بعد استبعادي وطالبني بعدم الإحباط".