كشف محمد شريف مهاجم الأهلي، أنه يتدرب خارج النادي مع مدرب شخصي من أجل زيادة مستواه مع القلعة الحمراء.
وقال شريف في تصريحات تلفزيونية: "أتدربت بشكل خاص خارج الأهلي من أجل العمل على نفسي، ومن أهم الأشياء التى عملت عليها هي ضربات الرأس، ولم أقم بإبلاغ النادي خاصة أنها ليست تدريبات بدنية".
وأشار: "قبل الموسم الحالي تلقيت عروضا من الدوري التركي ومن الدوري السعودي ومازال الأخير موجودا، ولكني أقوم بالتركيز مع النادي الأهلي للظهور بشكل جيد".
وأكد: "عماد متعب هو أفضل مهاجم فى تاريخ مصر، وأتمني تحقيق لقب هداف الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا مثل الموسم الماضي".
وأتم: "اللاعب الذي أتمني انتقاله من الزمالك للأهلي هو طارق حامد.. وأيمن أشرف هو أفضل مدافع فى مصر وعمرو السولية أفضل لاعب وسط".
محمد شريف: أتمنى انضمام طارق حامد للأهلي .. واتدرب مع مدرب خاص لتحسين أدائي
كشف محمد شريف مهاجم الأهلي، أنه يتدرب خارج النادي مع مدرب شخصي من أجل زيادة مستواه مع القلعة الحمراء.