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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس رابطة الأندية المحترفة: نسعى لزيادة أعداد الجماهير في الدوري المصري

صدى البلد

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنهم مستمرون في نفس الاستراتيجية والهدف زيادة عدد الجماهير في المدرجات وهي مسئولية علينا ولكن نجاح التجربة يجعل الأمور تسير في سكة صحيحة حتى لو كان هناك خطأ ولكن نرغب في تداركه.

وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" على قناة أون تايم سبورت، إن تضافر جهود الجميع هو سبب الشكل المتميز الذي ظهر به الدوري حتى الآن وعلينا مسئولية كبيرة لأن شكل الدوري المصري يجب أن يكون في أفضل هيئة.

وتابع أنه بعد كل جولة تتخذ العقوبات الخاصة بمباريات الجولة، وملجأ إلى تقرير الحكم ومراقب المباراة ، وخطأ الجماهير لن يقابل الا بالعقوبات والمشجع الذي سيخرج عن النص سيحرم من حضور المباريات، وكان هناك تجاوبا من الأندية التي تعرضت لعقوبات منذ بداية الدوري.

أفصح أنه حدث تواصل مع عصام عبد الفتاح وحدث بعض الطلبات تفادي الأخطاء من الحكام وحكام الفيديو والاستفادة القصوى من تقنية الفار بعد تحسين الجودة، وطلبنا نقل اختصاصات لجنة الحكام لتكون تحت إشراف رابطة الأندية، مضيفا: أن الخطأ البشري في التحكيم وارد وهو جزء من كرة القدم ونعمل على تقليلها وتفادي الأخطاء الواضحة وهو ما سيقودنا للشكل الصحيح، مؤكدا أن كأس الرابطة لن يتم إلغائه إلا في حالة إلغاء أو تأجيل أمم إفريقيا 2022.

مصر الدوري المصري لجنة الحكام رابطة الأندية تقنية الفار أون تايم سبورت عصام عبد الفتاح حكام الفيديو رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب الجماهير

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