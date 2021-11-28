هل يجوز للورثة الحجر على المريض ومنعه من التصرف في أمواله؟ الإفتاء ترد

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول فيه "هل يجوز للورثة الحجر على المريض ومنعه من التصرف في أمواله؟

وقال الشيخ علي فخر، في فتوى له، إن الحجر أمر استثنائي خارج عن التصرف الطبيعي للإنسان وللإنسان في حياته التصرف في أملاكه كيفما يشاء.

وأضاف أمين الفتوى، أن الحجر يحتاج إلى حكم قضائي والقاضي يقرر الحجر على فلان فيتم منعه من التصرف في أمواله، كأن يكون سفيها أو مريض لا يستطيع التصرف في أمواله.

وذكر أنه لما كان الحجر أمر استثنائي فإنه يحتاج إلى بينة قوية حتى يستطيع القاضي أن يحكم بهذا الحجر.

يذكر أن الفنان رشوان توفيق تعرض لأزمة بعد أن رفضت عليه ابنته آية قضية حجر على أمواله.