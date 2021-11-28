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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتجاه للغلق.. أسماء يوسف تحذر المواطنين من تحورات فيروس كورونا

كورونا
كورونا

حذرت الإعلامية أسماء يوسف مقدمة برنامج " 8 الصبح "المذاع على قناة دي إم سي، من تهاون المواطنين من الإجراءات الخاصة بـ جائحة كورونا.

وأضافت أسماء يوسف، أن مصر تسجل أمس 931، حالة جديدة، بفيروس كورونا، والإصابات ترتفع مره أخرى بعد أن انخفضت أقل من 900.

ولفتت إلى أن الجميع مطالب بالحصول على لقاح فيروس كورونا، الالتزام بـ الإجراءات الاحترازية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هناك متحورات جديدة و خطيرة لـ فيروس كورونا، و منظمة الصحة العالمية أعلنت ذلك خلال الأيام الماضية.

وأوضحت أن هناك دولا اتجهت للإغلاق، ودول اتخذت إجراءات جديدة، للسيطرة على فيروس كورونا، وكل ذلك يجعل الجميع فى حالة قلق.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 531 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 295434 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 355767 من ضمنهم 295434 حالة تم شفاؤها، و 20305 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

 

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