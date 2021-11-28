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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث تناول اللقاء استعراض الأوضاع الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة.

بدأ اللقاء بكلمة رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية استعرض خلالها الموقف الحالى والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى، وجهود القوات المسلحة فى مجابهة كافة المخططات التى تهدف إلى زعزعة حالة الاستقرار الأمنى التى تشهدها حاليًا الدولة المصرية.

اعقبها عرض فيلم تسجيلى من انتاج إدارة الشئون المعنوية تناول جهود كلًا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهم فى المشروعات القومية الكبرى بما يسهم فى تحقيق نقلة حضارية تشهدها كافة مناحى الحياة بمختلف المجالات.

والقى اللواء أركان حرب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على الجهود التى تبذلها فى مختلف المجالات بكل تفانى واخلاص لصالح مصر وشعبها العظيم.

فيما أعرب اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ خلال كلمته عن التقدير التام لما تقوم به القوات المسلحة من مشاركة فعالة فى كافة الموضوعات والقضايا التى تعود بالنفع على أمن مصر واستقرارها.

كما القى النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب كلمة أشار فيها إلى تقدير الشعب المصرى لما تقوم به القوات المسلحة من جهود وتضحيات بالغالى والنفيس لحماية حدود الدولة عبر كافة الاتجاهات الإستراتيجية كذلك الدور الذى تقوم به لدعم مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات.  

والقى الفريق أول محمد زكى كلمة أعرب خلالها عن تقديره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التى تطرأ على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم الدور الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى دعم ركائز الأمن القومى باعتبارهم ممثلى مختلف أطياف الشعب المصرى العظيم، كما أكد على جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر واستقرارها.

وفى سياق متصل قامت القوات المسلحة بتنظيم زيارة لوفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إلى مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح مفصل لآليات العمل بالمجمع الذى يهدف إلى إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومى تضمن حوكمة اصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية وبما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمى.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.

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الفريق أول محمد زكى القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر هيئة الإستخبارات العسكرية إدارة الشئون المعنوية لجنة الدفاع والأمن مجلس النواب مجلس الشيوخ اشرف رشاد مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

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