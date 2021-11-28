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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"ابقوا بالمنازل".. عاصفة مدمرة تعصف بـ بريطانيا |فيديو

صورة أرشيفية.. عاصفة
صورة أرشيفية.. عاصفة بريطانيا

لقي شخصان على الأقل حتفهما في بريطانيا، بعد أن ضربت العاصفة الشتوية الأولى لهذا العام مناطق من البلاد، بريح بلغت سرعتها ما يقرب من 160 كيلومتر في الساعة.

وضربت العاصفة، التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية في البلاد اسم أروين، أجزاء من شمال إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية بشكل خاص، مما تسبب في إغلاق الطرق وتأخر القطارات وانقطاع التيار الكهربائي وأمواج عالية.

ولقي 3 رجال حتفهم، رجل في كل منطقة متضررة، بسبب سقوط أشجار.

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على الرغم من أنه يبدو أن أسوأ ما في العاصفة قد انتهى، فقد تم توجيه النصح للسكان بالبقاء بالمنازل وتوخي الحذر من السفر، حيث أبلغت شبكات القطارات عن تعطل بعض خدماتها وسط رياح لا تزال شديدة وتساقط ثلوج كثيفة.

وقال ستيف رامسدال، كبير الخبراء في مكتب الأرصاد الجوية إن “العاصفة أروين أنتجت بعض الرياح القوية بشكل ”مدمر" خلال الليل، حيث سجلت هبات رياح تجاوزت 90 ميلا في الساعة".  

وأضاف أن "الرياح القوية ستتحرك جنوبا عبر المملكة المتحدة خلال اليوم، وستضعف تدريجيا".

 

 

 

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