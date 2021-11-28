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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال إيران

بقوة 4.8 درجة.. زلزال يضرب شرق إيران

زلزال يضرب شرق إيران
زلزال يضرب شرق إيران

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، ضواحي مدينة آرين شهر التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية، شرق ايران.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع في الساعة الخامسة و 8 دقائق و 7 ثوان من فجر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (الواحدة و 38 دقيقة و 7 ثوان فجرا بتوقيت جرينتش).

وكان مركز الزلزال على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر و 55 كم من مدينة سه قلعة و 58 كم من مدينة قاين.

وشعر السكان بالزلزال في بعض المدن الأخرى المجاورة ومنها مركز المحافظة مدينة بيرجند.

ولم يتم الإبلاغ، حتى الآن، عن وقوع اضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، قبل اسبوعين، عن وقوع زلزالين ضربا محافظة هرمزجان بجنوب البلاد، بينما تم انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء المنطقة.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مجلس محافظة هرمزجان، عن الاضرار الكبيرة التي خلفتها الزلازل القوية التي ضربت جنوب البلاد أمس الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا، خلفت الزلازل القوية عن وقوع قتيلا ونحو 100 جريح وألحقت أضرارا متباينة بـ 3 آلاف وحدة سكنية.

وأضافت الوكالة، بأن محافظة هرمزجان بجنوب إيران، شهدت 44 هزة ارتدادية بعد الزلزالين القويين اللذين ضربا جزيرة قشم يوم أمس بقوة 6.3 درجة و6.4 درجة على مقياس ريختر.

وجدير بالذكر أن إيران تقع فوق خط صدع زلزالي كبير، وتتعرض لزلزال واحد في اليوم في المتوسط.
 

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