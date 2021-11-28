رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 870 سجينا بمناسبة عيد الاتحاد

أمر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، بالإفراج عن 870 سجينا ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمر بالإفراج عن 870 شخصا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، وتكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50 للدولة.

ويأتي القرار بحسب "وام" في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات لمنح هؤلاء الأشخاص فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم وإعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

وفي عجمان، أمر حاكم العمارة حميد بن راشد النعيمي، بالإفراج عن 43 نزيلا أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان وممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفاؤهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50 للدولة.

