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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع جهود قطاع المرافق للتعامل مع مياه الأمطار

اجتماع وزير الإسكان
اجتماع وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى الوزارة، لمتابعة جهود قطاع المرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى التنسيق ومساعدة المحافظات والوحدات المحلية، فى التعامل مع مياه الأمطار.

وأكد وزير الإسكان، أن هناك تعليمات للشركة القابضة وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، بتقديم المساعدة للمحافظات فى التعامل مع مياه الأمطار، وذلك وفقاً لإمكانيات شركات المياه والصرف بالمحافظات، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الدائم مع الأجهزة المحلية بشأن توافر المعدات والعمالة اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية الحادة. 

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة اللحظية للبيانات وتوقعات الطقس التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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ونوه إلى تقديم كامل الدعم الفنى من قِبَلِ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، للمحافظات والوحدات المحلية، فى إعداد دراسة تتعلق بتنفيذ حلول غير تقليدية خاصة بصرف مياه الأمطار، والاستفادة منها، وذلك أسوة بما يتم تنفيذه فى عدد من المدن الجديدة، التى تتعرض للأمطار بكميات كبيرة، حيث تم ويجرى تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار.

وأشار الجزار إلى أنه فى وقت أزمات الطقس السيئ نصطف جميعا بهدف واحد هو خدمة المواطن، والتخفيف عنه، ومن ثم يتم التنسيق الدائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق هذا الهدف.

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