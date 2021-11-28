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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر والمجر تتفقان على الاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا

مباحثات بين مصر والمجر
مباحثات بين مصر والمجر

أعربت وزارة الخارجية المجرية للسفارة المصرية، في بودابست عن قبول الجانب المجري مشروع الاتفاقية المطروح للاعتراف المتبادل بين مصر والمجر بشهادات تطعيم الكورونا، التي يتم إصدارها من جانب السلطات المختصة في البلدين.

 

وطرح مقترح إبرام اتفاقية بين البلدين للاعتراف المُتبادل بشهادات تطعيم كورونا، الصادرة عن السلطات المعنية بالبلدين، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر ٢٠٢١، وهو الأمر الذي قوبل آنذاك بترحيب من الجانب المجري إيذانًا ببدء التباحث بين الجانبين المصري والمجري، حول كافة التفصيلات ذات الصلة.

 

جدير بالذكر أن تلك الاتفاقية، والتي تأتي في شكل مذكرات متبادلة، ستدخل حيز النفاذ في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١، وسيكون لها تأثير إيجابي في تسهيل حركة سفر المواطنين المصريين والمجريين بين البلدين، وسوف تساهم في زيادة أعداد السائحين المجريين القادمين إلى مصر.

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