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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خدمات متنوعة لأهالي منطقة أبو العراج بالشيخ زويد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم في زيارة لقرية ابو العراج

توجهت مديريات  الخدمات بشمال سيناء، إلى منطقة أبو العراج لتقديم خدماتها المتنوعة  لأهالي المنطقة  وغيرها من المناطق  بالشيخ زويد التي عاد الأهالي إليها  بعد القضاء على الإرهاب، والسماح للأهالي بالعودة مرة أخرى لممارسة حياتهم الطبيعية من جديد، من أجل  عودة دولاب العمل اليها في مختلف القطاعات.
بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء. 

حيث توجه  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، بتفقد مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسي، ومدرسة أبو العراج للتربية الخاصة ، وذلك لإعادة تشغيلها وعودة هيئة التدريس للعمل بها ،خلال العام الدراسي الجاري  ٢٠٢١_٢٠٢٢ م

وفي نفس السياق.. توجه الدكتور طارق كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء اليوم على رأس فريق طبى من عدة تخصصات إلى منطقة أبو العراج بالشيخ زويد لتقديم الخدمة الطبية للأهالي بإشراف مباشر من الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، 

حيث تم توقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف العلاج اللازم لهم .. كما تم تطعيم بعض المستهدفين باللقاح ضد فيروس كورونا، وعمل المبادرات الرئاسية لتوفير الخدمة الصحية لمختلف الفئات بواسطة الفريق الطبي في اطار مبادرة 100 مليون صحة.
 

كما دفعت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، بقوافل مساعدات عاجلة بمشاركة جمعيات أهلية لقرية أبو العراج التابعة لمركز الشيخ زويد بشمال سيناء، لتلبية احتياجات عاجلة للأهالي.

 

٢٠٠٠ كرتونه 

وقال على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء،  انه  تم الدفع بالمساعدات على مراحل مقدمة من مديرية التضامن ومن جمعيات أهلية بتنسيق مع كافة جهات الاختصاص، .

وأشار إلى أن هذه المساعدات شملت 2000 كرتونة مساعدات غذائية عاجلة من إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وأرسلت مديرية التضامن الاجتماعي 145 بطانية و46 حصيرة، و150 بطانية مقدمة من جمعيات أهلية.

وأضاف أنه تم توفير فرص مسجد  القرية عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع مديرية التضامن ، الي جانب  الاستعداد لحفر بئر مياه لخدمة أهالي القري ..كما يتولى فريق من التضامن الاجتماعي برئاسة مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمدينة الشيخ زويد ووحدة  التضامن الاجتماعي بالقرية حصر كافة الاحتياجات للقرية للوقوف عليها وسرعة تلبيتها.
 

وقال على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء،  انه  تم الدفع بالمساعدات على مراحل مقدمة من مديرية التضامن ومن جمعيات أهلية بتنسيق مع كافة 

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