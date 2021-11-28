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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عمر منيري يشارك في العرض المسرحي "أرض العزة"

عمر منيري
عمر منيري

انضم الفنان الشاب عمر منيري، إلى فريق عمل مسرحية "أرض العزة"، التي يشارك فيها مجموعة من الشباب خريجي مبادرة إبدا حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة من قبل، للكشف عن المواهب الشابة في مجال التمثيل.

ويناقش العرض المسرحي "أرض العزة"، ما تعرضت له سيناء خلال السنوات الماضية من محاولات سيطرة من قبل الجماعات الظلامية، والتكفيرية ونجاح الجيش في القضاء عليهم، وتطهير أرض الفيروز من التكفيريين، وسيجوب العرض العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يعرض بمسارح قصور الثقافة، وسيتم البدء في بروفاته الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على المشاركين فيه.

 

وكشف منيري عن أنه يعشق المسرح منذ الصغر، لما له من دور كبير، في رفع الوعي، وتنمية المهارات، والمساعدة على نشر التنوير، في مجابهة الظلام، لافتا إلى أنه سيعمل من خلال العرض المسرحي الذي سيشارك في إلى تحقيق حلمه، بأن يصبح أحد نجوم المسرح خلال الفترة المقبلة.

 

الفنان الشاب عمر منيري عمل مسرحية أرض العزة مبادرة إبدأ حلمك وزارة الثقافة سيجوب العرض العديد من المحافظات

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