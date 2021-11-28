طارق شوقي يستعين بفنلندا في تطوير التعليم.. تفاصيل

يغادر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، القاهرة متجهًا إلى فنلندا.

وتهدف هذه الزيارة لبحث مجال التعاون مع وزارة التعليم والثقافة في فنلندا.

ويضم الوفد المصاحب للوزير الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة والجانب الفنلندي لتطوير التعليم الفني والتعليم العام.

وعلى جانب اخر .. كانت حالة من الجدل أثيرت على السوشيال ميديا بشأن حقيقة تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون ، بعد انتشار حالة من الفزع بين المصريين إثر الإعلان عن انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وفي هذا الإطار، حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حسم الجدل المثار على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بالكشف عن حقيقة تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وأكد وزير التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون، لم يتم اتخاذه حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنه لن يكون قرار وزارة التربية والتعليم “في حالة اتخاذه”.

وقال إن مسئولي وزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، هم المسئولون عن تحديد الخطوات المناسبة طبقا للوضع الصحي في مصر.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه في جميع الأحوال، ستكون وزارة التربية والتعليم ملتزمة بتقديم الخدمة التعليمية المناسبة لـ الطلاب طوال الوقت مهما كانت الظروف.

وأضاف: "نحن نتصرف في ضوء ما يأتي لنا من تعليمات من وزارة الصحة، وبما أن موضوع ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون" لم يمر عليه سوى ساعات، فالتالي من السابق لأوانه أن نتخذ أي قرار بـ تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون الآن لحين صدور تعليمات وزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمات".

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه على جميع أولياء الأمور ألا يقلقوا من عدم صدور قرار بـ تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون حتى الآن، وأن يكونوا على يقين من أن الدولة المصرية سوف تتخذ جميع الإجراءات التي تتماشى مع مصلحة أبنائنا.

وقال وزير التربية والتعليم: "تحت أي ظرف لا بد أن يتكاتف المصريون على ضرورة مساعدة أبنائنا على استكمال العام الدراسي، لأن أبناءنا خسروا الكثير العامين الماضيين مما أثر سلبا على معظم الطلاب، "ولو قعدنا في البيت أكتر من كدة ولادنا هايتعبوا جدا السنين الجاية".

وأضاف: “ندعو الله ألا يكون متحور كورونا الجديد له خطورة كبيرة تستدعي تعطيل الدراسة، ولكننا نؤكد مرة أخرى أننا في جميع الأحوال سننتظر تعليمات وزارة الصحة وسنلتزم بها ونجعل العملية التعليمية تتكيف وفقا للظروف التي تمر بها بلدنا”.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن العام الدراسي يسير بانتظام ملحوظ من اليوم الأول، فالجميع ملتزم بالضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة لمكافحة انتشار كورونا في المدارس حفاظا على صحة الجميع.

وأكد أنه تم الانتهاء من تطعيم 98% من المعلمين والإداريين العاملين في المنظومة التعليمية ، وجار الآن تطعيم الطلاب من سن 15 لـ 19 سنة في جميع المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه جار التنسيق مع وزارة الصحة لنقل طلاب المدارس بأتوبيسات لمقرات التطعيم، للحصول على لقاح فايزر بشكل منظم لأكبر عدد ممكن من الطلاب.

وقال: “حتى هذه اللحظة لا تغيير في خطة استكمال العام الدراسي وعقد امتحانات الشهر وامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022”.