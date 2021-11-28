عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. امرأة تثير الصدمة بشكلها قبل وبعد المكياج وتتحدى المستخدمين|صور

قوة المكياج
قوة المكياج

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطريقة غريية تستخدمها إحدى المؤثرات لتغيير شكلها بالكامل، مما ترك المستخدمين في صدمة.

تستطيع «كلو فاونتن» مؤثرة شهيرة على تطبيق الفيديو TikTok، تغيير شكلها بالكامل لأكثر من مليون مرة، فتخفي ملامحها كليا، وتجعل نفسها تبدو أصغر سنا.
 

حقق مقطع الفيديو الخاص بها أكثر من مليون مرة على حسابها على TikTok، حيث كتبت فوقه "إنها قوة المكياج" وعلقت على الفيديو: "ما مدى جنونك؟".

في الفيديو، تبدأ كلوي بوجهها الخالي من المكياج، وتبدو أكبر سناً بكثير مما تبدو عليه في أي مقطع فيديو آخر.

وفجأة تكشف عن وجه جديد بالكامل بمكياج لامع وتبدو شخصًا مختلفًا تمامًا.

تقول كلوي إنها قادرة على تغيير وجهها بشكل جذري باستخدام الماكياج وشرائط البوتوكس لإخفاء أي جلد زائد.

وبرؤية صورتها قبل وبعد المكياج، لم يصدق رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون هي نفس الشخص في الصورتين.

وعلق العديد من المستخدمين مشككين في أن مقاطع الفيديو تقوم بها أم وابنتها.

TikTok مكياج ميك اب مواقع التواصل المكياج قبل وبعد مواقع التواصل الاجتماعي بوتوكس اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

حاول التقاط سيلفي معه.. تمساح يفتك بـ عجوز داخل مدينة ملاهي

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

نشرة المنوعات.. متسولة تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. طالبة في الجامعة بملابس النوم.. ورجل يستدعي الإسعاف 39 مرة لطلب غريب

لقطة مذهلة.. شاهد رقص اثنين من الثعابين تحت المطر|فيديو

مكسل يمشي.. رجل يستدعي سيارة الإسعاف 39 مرة خلال العام لسبب صادم

لن تصدق.. امرأة تجبر دبا متوحشا على فعل غير متوقع |فيديو

اعتراضا على الدراسة.. شاهد طالبة في الجامعة بملابس النوم |فيديو

خريجة حاسبات ومعلومات.. متسولة تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. شاهد ماذا طلبت

ترشيحاتنا

جرائم حرب وتهديد القرن الأفريقي.. لماذا اشتعل الصراع في إثيوبيا؟

الظهور الأول لـ "راموس".. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة سانت إيتيان بالدروي

المركز الإعلامي بـ"البحوث الإسلامية" ينشر فيديو لتوضيح تفاصيل تنظيم خمسة معارض للكتب

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

بعثة بيراميدز تصل ملعب مباراة مانياما

أمين مجلس النواب يشارك في اجتماع جمعية البرلمانات الوطنية بمدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد؟ وزير التعليم يكشف

قرار عاجل من محكمة القاهرة الاقتصادية بخصوص دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

انقطاع الكهرباء عن 240 ألف منزل.. عاصفة مدمرة تضرب بريطانيا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تثير الصدمة بشكلها قبل وبعد المكياج وتتحدى المستخدمين|صور

حاول التقاط سيلفي معه.. تمساح يفتك بـ عجوز داخل مدينة ملاهي

الهون أداة طهي وآلة موسيقية.. اكتشف رحلة تطورها من النحاس للجرانيت | نوستالجيا

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

فيديو

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

اﻟﻤﺰﻳﺪ