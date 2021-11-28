وسط إجراءات مشددة.. انطلاق أولى جولات الانتخابات الطلابية ببنات عين شمس

انطلقت اليوم الجولة الأولى للانتخابات الطلابية بكلية البنات جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات والدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب وغادة موسي مدير رعاية الشباب.

وقامت د. أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس ود. مى حلمى وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية للجان الانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وخلال الجولة شددت عميدة الكلية على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ضد فيروس كورونا، لافتة إلي أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بالكلية ومتابعتها لتتمكن الطالبات من اختيار ممثليهم بإرادة حرة وضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية بشفافية وديمقراطية والمنافسة الشريفة بين الطالبات لتوفير بيئة تنافسية عادلة.

وأضافت أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الطلابية بكلية البنات تتشكل من د. مى حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب رئيساً للجنة ود. سهر صبحى عبد الحليم أستاذ مساعد بقسم الحيوان أحد أعضاء هيئة التدريس وشيماء عادل السيد عضو قانونى وغادة موسى مدير إدارة رعاية الشباب بالإضافة إلى ٢ أعضاء من الطلاب المتميزين وغير المرشحين في الانتخابات الطلابية.

ودعت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات، الطالبات بالمشاركة الفعالة لأنها جزء من إعداد الشخصية وتكريس مفهوم المشاركة الديمقراطية وأن يكون الاختيار للمرشحين بناء على قدرة المرشح على تقديم الخدمات والأنشطة الطلابية بأفكار جديدة ومبتكرة وضرورة إخضاع عملية الانتخابات لمعايير عقلانية.

ومن المقرر أن تكون جولة الإعادة غدا الاثنين وفقا للجدول الزمني المعلن ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم يوم ٣٠ نوفمبر وتقام انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه يوم ١ ديسمبر على أن تنتهى الانتخابات الطلابية انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد يوم ٢٠٢١/١٢/٢.