عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

هدى عامر
هدى عامر

"في السلم هم آية، وفِي النوائب هم بواريد لهذا الوطن " وتحت شعار «الابتكار، التقدم» ينتظر شباب العالم  من كل حدب وصوب المنتدى العالمي  للشباب بحلته الرابعة في بداية يناير من العام الجديد لبث روح الامل من جديد ، بعد عامين من  الانقطاع بسبب الظروف الصحية الصعبة والمربكة التى أصابت العالم وهي "جائحة فيروس كورونا".

 

بكل بساطة يمكن أن نعرف المنتدى بأنه منصة عالمية تهدف لجمع الشباب من مختلف الجنسيات والخلفيات لمناقشة القضايا والمواضيع التي تهم العالم كالاحتباس الحراري والتغير المناخي وملفات الشرق الأوسط وغيرها.

 

الملفت في مثل تلك المنتديات أن الشباب يتعايشون في بيئة غنية مع صناع القرار والمؤثرين للتعبير عن رؤيتهم وأفكارهم بشكل أوسع  من أجل تعزيز الحوار المفتوح بين الثقافات والحضارات المختلفة. لنكن أكثر دقة ماذا الذي يستفيد منه الشباب تحديدًا في المنتدى ؟

 

الحقيقة هم ليسوا شباب مصر فقط وإنما شباب العالم الذى جاء من كل مكان ، حوالى 10 آلاف شاب من الدول العربية والدول الأجنبية- شاركوا فى الدورات السابقة وتعايشوا واندمجوا لأكثر من أسبوع على أرض مصر فى فترة زمنية قصيرة.

 

قطار مصر الشبابي على وشك الانطلاق؛ للتحرك من جديد والأخذ بشباب العالم من كافة عواصم العالم الى محطة "أم الدنيا" لكي يجتمع بالشباب ويرتقي بهم فكريا وعمليا وثقافيا خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة، "منتدى شباب العالم" كمنصة دولية.

 

منتدى شباب العالم يحقق لمصر الكثير أهمها على مستويات متنوعة سواء الأمنية والسياسية والسياحية والاقتصادية بل ويناقش عدة موضوعات متنوعة تدور حول مجابهة المخاطر التي تهدد السلم والأمن العالمى، وذلك من خلال مناقشة محور مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا التى تشغل الرأى العام سواء على المستوى المحلى أو الدولى.

 

من داخل هذا المؤتمر ستجد أنه يخلق القيادات الشبابية القادمة لحمل العالم على تحديث الاتفاقيات، وتجديد مفهوم السلام بما يتلاءم مع مفردات العالم الحديثة وبما يضمن الأمن والأمان لجموع دول العالم.

 

هذا المنتدى يرسل للجميع رسالة وهي أن  مصر آمنة تمامًا ومستعدة لاستقبال العالم في ثوبها الجديد.

ترشيحاتنا

شوط أول.. بيراميدز يتقدم على مانيما الكونغولي بهدف نظيف

كيف ضبط القانون أداء المنشآت الصناعية تجاه الانبعاثات الضارة بالهواء؟

مسئول مكسيكي:فرض القيود على السفر وإغلاق الحدود بسبب متحور أوميكرون ليس مجديا

المرور السعودي ينصح قائدي المركبات بهذه الإجراءات قبل وأثناء الرحلات الطويلة

الأسوأ قادم|أوروبا على بعد خطوة من “عصر الظلام” وتوجه استغاثة إلي روسيا

هل يجوز تعويض الصيام لمريض القولون العصبي بالكفارة فقط؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

"القضاء الإداري" يرفض شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

ملحن أغنية شيرين الجديدة يؤكد خبر انفصالها عن حسام حبيب

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد؟ وزير التعليم يكشف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

شاهد.. امرأة تثير الصدمة بشكلها قبل وبعد المكياج وتتحدى المستخدمين|صور

حاول التقاط سيلفي معه.. تمساح يفتك بـ عجوز داخل مدينة ملاهي

فيديو

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ