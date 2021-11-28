هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

"في السلم هم آية، وفِي النوائب هم بواريد لهذا الوطن " وتحت شعار «الابتكار، التقدم» ينتظر شباب العالم من كل حدب وصوب المنتدى العالمي للشباب بحلته الرابعة في بداية يناير من العام الجديد لبث روح الامل من جديد ، بعد عامين من الانقطاع بسبب الظروف الصحية الصعبة والمربكة التى أصابت العالم وهي "جائحة فيروس كورونا".

بكل بساطة يمكن أن نعرف المنتدى بأنه منصة عالمية تهدف لجمع الشباب من مختلف الجنسيات والخلفيات لمناقشة القضايا والمواضيع التي تهم العالم كالاحتباس الحراري والتغير المناخي وملفات الشرق الأوسط وغيرها.

الملفت في مثل تلك المنتديات أن الشباب يتعايشون في بيئة غنية مع صناع القرار والمؤثرين للتعبير عن رؤيتهم وأفكارهم بشكل أوسع من أجل تعزيز الحوار المفتوح بين الثقافات والحضارات المختلفة. لنكن أكثر دقة ماذا الذي يستفيد منه الشباب تحديدًا في المنتدى ؟

الحقيقة هم ليسوا شباب مصر فقط وإنما شباب العالم الذى جاء من كل مكان ، حوالى 10 آلاف شاب من الدول العربية والدول الأجنبية- شاركوا فى الدورات السابقة وتعايشوا واندمجوا لأكثر من أسبوع على أرض مصر فى فترة زمنية قصيرة.

قطار مصر الشبابي على وشك الانطلاق؛ للتحرك من جديد والأخذ بشباب العالم من كافة عواصم العالم الى محطة "أم الدنيا" لكي يجتمع بالشباب ويرتقي بهم فكريا وعمليا وثقافيا خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة، "منتدى شباب العالم" كمنصة دولية.

منتدى شباب العالم يحقق لمصر الكثير أهمها على مستويات متنوعة سواء الأمنية والسياسية والسياحية والاقتصادية بل ويناقش عدة موضوعات متنوعة تدور حول مجابهة المخاطر التي تهدد السلم والأمن العالمى، وذلك من خلال مناقشة محور مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا التى تشغل الرأى العام سواء على المستوى المحلى أو الدولى.

من داخل هذا المؤتمر ستجد أنه يخلق القيادات الشبابية القادمة لحمل العالم على تحديث الاتفاقيات، وتجديد مفهوم السلام بما يتلاءم مع مفردات العالم الحديثة وبما يضمن الأمن والأمان لجموع دول العالم.

هذا المنتدى يرسل للجميع رسالة وهي أن مصر آمنة تمامًا ومستعدة لاستقبال العالم في ثوبها الجديد.