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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تنظم دورة تدريبية في مجال التجارة البينية

الوكالة المصرية للشراكة
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تنظم دورة تدريبية

نظمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دورة تدريبية في مجال إدارة الصادرات والواردات البينية الأفريقية، بالتعاون مع مؤسسة IBDL العاملة في مجال التدريب الدولي، وبمشاركة 40 متدرباً من الدول الأفريقية المختلفة، حيث يأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص الوكالة على مواكبة جهود الدولة المصرية في الارتقاء بمعدلات التجارة البينية الأفريقية، والذي يمثل أولوية لدى دول القارة، لما له من أثر على تعزيز الاندماج القاري ودفع معدلات التنمية في الدول الأفريقية، وهو ما يتماشى مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.


من جانبهم، أعرب المشاركون في الدورة عن تقديرهم للمشاركة في فعالياتها والاستفادة منها، خاصة في ضوء الموضوعات الفنية والعملية التي تناولتها، وكذلك الخبرات المتميزة للمحاضرين المصريين في مجال التجارة البينية، كما أبدوا تطلعهم إلى استمرار تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية في المستقبل مؤكدين حرصهم على الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن.


ويعكس تنظيم هذه الدورة التدريبية  أجندة عمل الوكالة المصرية التي تولي اهتماماً خاصاً بموضوعات التجارة البينية، خاصةً في ضوء تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي كانت مصر في طليعة الدول الداعمة لها والحريصة على نجاحها، حيث تسعى الوكالة إلى بناء قدرات الكوادر الأفريقية العاملة في موضوعات التجارة البينية بما يساهم في تسريع وتيرة التبادل التجاري بين دول القارة.

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