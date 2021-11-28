أستاذ جراحة أوعية دموية يحذر من الجلوس لفترات طويلة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد الستار أستاذ جراحة الأوعية الدموية، إن الدم لابد أن يتحرك طوال الوقت من خلال حركة الأشخاص.

و أضاف عبد الستار خلال مداخلة ببرنامج صباحك مصرى المذاع على قناة "mbcمصر2"، أن عضلة السمانة للساق تعد القلب الثانى للإنسان ويجب تحركها بشكل دائم لأنها مسئولة عن ضخ الدم من الأسفل إلى الأعلى.

وأوضح أستاذ الأوعية الدموية، أن الجلوس لفترات طويلة يجعل عضلة السمانة فى إسترخاء تام، وهو يعد شيئا خطيرا على الدم الوريدى الموجود بالساق.

وأكد، أن الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة يجب تحريك ساقهم وثنيه طوال الوقت لتنشيط عضلة السمانة و ضخ الدم إلى أعلى.



وأشار إلى، أن أكثر الأشخاص استعدادا للإصابة بالجلطات من يعانون من دوالى بالساقين.