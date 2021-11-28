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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان «الخشت» لحصوله على المركز السادس بمسابقة مايكروسوفت

محافظ كفر الشيخ يكرم
محافظ كفر الشيخ يكرم الخشت

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، محمود طلعت الخشت، الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة فوه الثانوية بنين، لحصوله على المركز السادس عالمياً في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت "Championship MOS World".

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ودار نقاش بين محافظ كفر الشيخ ونائبه والخشت عن مشاركته في المسابقة وتنفيذه للمشروع الذي شارك به، كما استمع محافظ كفر الشيخ لتطلعاته في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت، ومنها الالتحاق بإحدى الشركات العالمية، لتنمية مهاراته وصقل موهبته في هذا المجال، مؤكداً أنه يسعى للترويج السياحي للمحافظة لما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة سواء السياحة الدينية والمواقع الأثرية التي تمثل كافة العصور القديمة، وسيعلن كافة تفاصيله عقب الانتهاء من تصميمه.

 

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه فخور بحصول الخشت على المركز السادس عالمياً، ورفع اسم مصر عالياً في هذا المجال الحيوي، مؤكداً أن المحافظة تدعم  كافة الموهوبين في كافة المجالات، والاستفادة من خبراتهم، مشيراً إلى أن خوض مجال برمجة التطبيقات وتحقيق مراكز متقدمة به أمر ليس بالسهل، ولكن لتميز شبابنا ومنهم محمود الخشت أصبح الأمر عليهم يسيراً.

 

وأضاف نائب محافظ كفر الشيخ، أن محمود الخشت نموذج من النماذج الشابة المتميزة، فقد استعمل أفكاره وتطلعاته ويتوقع له مستقبل كبير في مجال برمجة التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

 

ومن جانبه، عبر محمود الخشت عن سعادته لتكريم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ له، وتشجيعهما له للمضى قدماً لإحراز تقدم أفضل والحصول على مراكز أولى على مستوى العالم خلال المشاركة في المرات المقبلة، مشيراً إلى أن تكريم المحافظة بالنسبة له دفعة معنوية لبذل المزيد من الجهد وتصميم برامج تخدم المحافظة.

 

وأكدت رحاب علي الجربيد، والدة محمود الخشت، أنها سعيدة بتكريم المحافظ له، وتتمنى ان يكمل الله فرحتهم بحصوله على مجموع بالثانوية العامة، متمنية من الجميع الدعاء له بالتوفيق والتفوق دائماً.

 

يذكر أنه تم تنظيم هذه المسابقة مع شركة Certiport Egypt والتى تعتبر المسابقة الأولى عالمياً فى مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت، وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة فى إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع، وأن وزارة التربية والتعليم قامت بتنظيم مسابقة محلية اشترك بها ما يقرب من40000طالب، كما تم تدريب واختبار حوالي 2000 طالب، وتمت التصفيات المحلية على مستوى المديريات، وتم اختيار 100طالب، وقد تم هذا من خلال استضافة الطلاب لمدة ثلاثة أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وقد تم عمل اختبارات لهم؛ لاختيار أفضل الطلاب.

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كفر الشيخ الأورمان مايكروسوفت التحول الرقمي محافظ كفر الشيخ

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