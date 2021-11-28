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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران الإمارات تؤجل إطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب

طيران الإمارات تؤجل
طيران الإمارات تؤجل إطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب

أعلنت مجموعة طيران الإمارات، اليوم الأحد، تأجيل إطلاق رحلاتها الجوية المباشرة التي كانت مقررة في 6 ديسمبر المقبل، إلى مطار تل أبيب حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم شركة "طيران الإمارات" ومقرها دبي الأحد، إن الشركة أرجأت إطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب التي كانت مقررة في السادس من ديسمبر حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أعلنت إسرائيل حظر دخول الأجانب في إطار جهود مكافحة متحور أوميكرون الجديد.

وذكر المتحدث في بيان أن "التأجيل يأتي نتيجة التغييرات الأخيرة في بروتوكولات الدخول التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت السبت، إن بلاده ستحظر دخول كل الأجانب لمدة 14 يوماً لحين ورود معلومات عن فاعلية اللقاحات في مواجهة متحور "أوميكرون" من كوفيد-19، والذي تم رصده للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

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وكانت طيران الإمارات أعلنت في نوفمبر الجاري، عن تسيير رحلات يومية بين دبي وتل أبيب، بدءًا من السادس من ديسمبر المقبل.

وقالت الشركة إن الخطوة تأتي في وقت تواصل الإمارات وإسرائيل "تطوير تعاون اقتصادي أكبر، لدفع النمو عبر مجموعة من القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز التدفقات التجارية بين البلدين".

الامارات طيران الامارات تل أبيب دبي اوميكرون كورونا

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