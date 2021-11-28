طيران الإمارات تؤجل إطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب

أعلنت مجموعة طيران الإمارات، اليوم الأحد، تأجيل إطلاق رحلاتها الجوية المباشرة التي كانت مقررة في 6 ديسمبر المقبل، إلى مطار تل أبيب حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم شركة "طيران الإمارات" ومقرها دبي الأحد، إن الشركة أرجأت إطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب التي كانت مقررة في السادس من ديسمبر حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أعلنت إسرائيل حظر دخول الأجانب في إطار جهود مكافحة متحور أوميكرون الجديد.

وذكر المتحدث في بيان أن "التأجيل يأتي نتيجة التغييرات الأخيرة في بروتوكولات الدخول التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت السبت، إن بلاده ستحظر دخول كل الأجانب لمدة 14 يوماً لحين ورود معلومات عن فاعلية اللقاحات في مواجهة متحور "أوميكرون" من كوفيد-19، والذي تم رصده للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وكانت طيران الإمارات أعلنت في نوفمبر الجاري، عن تسيير رحلات يومية بين دبي وتل أبيب، بدءًا من السادس من ديسمبر المقبل.

وقالت الشركة إن الخطوة تأتي في وقت تواصل الإمارات وإسرائيل "تطوير تعاون اقتصادي أكبر، لدفع النمو عبر مجموعة من القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز التدفقات التجارية بين البلدين".