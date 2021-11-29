خضار الشتاء .. ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ ؟

على الرغم من أن السبانخ ليست المفضلة لدى الكثيرين، إلا أنها من الخضروات التي تحتوي على أعلى نسبة من البروتين، كما أنها غنية بالعديد من المعادن: الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور.

تحتوي السبانخ على فيتامينات أ ، ج ، هـ ، ك ، ب المركب (ب 6 ، ب 2 ، ب 1) وحمض الفوليك (فيتامين ب 9).

فوائد السبانخ

وفقا لموقع novosti الروسي، أن من فوائد السبانخ انها تقوي العضلات، وتساعد على إنقاص الوزن، وتحسن الهضم، وتمنح الطاقة والحيوية، ويقي من العديد من الأمراض، وينصحك خبراء التغذية بتضمينه في قائمتك العادية إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ويوضح العلماء أن السبانخ مصدر للنترات غير العضوية، والتي تظهر الأبحاث أنها يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن تخفض ضغط الدم، كما أن السبانخ يحتوي على البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على وظائف القلب السليمة.