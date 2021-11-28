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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يشارك بالمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في شؤون المحاكم والقانون بـ معرض إكسبو دبي 2020

صدى البلد

شارك البرلمان العربي ممثلا بالنائب محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في شؤون المحاكم والقانون، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي وذلك بقاعة دبي للمؤتمرات بإكسبو دبي  2020.

وقال اليماحي إن مشاركة البرلمان العربي في هذا المؤتمر الهام الذي يعد أول مؤتمر دولي للذكاء الاصطناعي في شؤون المحاكم، والأول من نوعه على مستوى المنطقة، يأتي اتساقا مع ما يوليه البرلمان من أهمية كبرى لموضوع الذكاء الاصطناعي، كونه بوابة لبناء المستقبل، ويمثل أحد أهم العلوم الحديثة التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي دخل في الكثير من المجالات الحياتية الصناعية والزراعية والطبية والهندسة والتجارة فضلا عن اهتمام العديد من البلدان العربية بتزويد الشباب بمهارات الذكاء الاصطناعي من أجل بناء المستقبل والارتقاء بطموحات شعوبها.

وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي يسعى لدعم قدرات الدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي انطلاقا من حرصه على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في دول المنطقة، داعيا الدول العربية للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة كونه الأمر الذي أصبح حتميا لكي تكون قوة مؤثرة في المجتمع الدولي.

وناقش المؤتمر عددا من القضايا الهامة والمستجدات المتعلقة بالقطاع القانوني في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

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