تفاصيل مشاركة فيلم أطياف في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يشهد الفيلم التونسي أطياف، بحضور مخرجه مهدي هميلي والمنتجة مفيدة فضيلة وبطلته زازا، عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (26 نوفمبر/ تشرين الثاني – 5 ديسمبر/ كانون الأول)، حيث ينافس الفيلم في قسم آفاق السينما العربية، حيث يُعرض يوم الأربعاء 1 ديسمبر الساعة 12 ونصف ظهراً في المسرح الصغير.

أطياف نال العديد من الإشادات بعد العرض العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، حيث نافس في مسابقة صُناع أفلام الحاضر، فكتب عنه موقع Film book "قطعة سينمائية رائعة بآداء تمثيلي ممتاز، لا توجد لحظة في الفيلم تشعر فيها بعدم الأصالة بفضل المخرج، إنه فيلم فريد وصادق"، فيما أشادت صحيفة العرب اللندنية بالفيلم وكتبت "رحلة محمومة ومليئة بالإثارة، تمكن فيها المخرج من بناء قصة جذابة، وخلق علاقة تعاطف قوية مع المشاهدين".

وشارك الفيلم أيضاً في مهرجان زيورخ السينمائي، المهرجان الدولي للفيلم الفرنكفوني بنامور، مهرجان فالنسيا السينمائي لأفلام البحر المتوسط ومهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط الدولي في مونبلييه.

تدور الأحداث حول آمال التي تخرج للتو من السجن بعد قضاء عقوبتها بالحبس بتهمة الزنا، لتبدأ في البحث عن مؤمن، ابنها المراهق المفقود في قاع العاصمة تونس. وخلال رحلة البحث، يتعين على آمال أن تواجه حقيقية سقوط المجتمع التونسي.

فيلم أطياف من تأليف وإخراج مهدي هميلي، ويشارك في بطولته نجوم تونسيون منهم عفاف بن محمود، إيهاب بويحيي، زازا، سارة حناشي وسليم بكار، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية أمين بوحافة، وتتولى شركةMAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.