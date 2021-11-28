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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد ضيف أسما إبراهيم في حبر سري

حسن رداد
حسن رداد

في أول ظهور إعلامي له بعد وفاة والدته وحماه الفنان سمير غانم وحماته دلال عبد العزيز، تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الفنان حسن الرداد، في رابع حلقات برنامج “حبر سري”، الخميس والجمعة المقبلين على شاشة القاهرة والناس.

ويتحدث حسن الرداد خلال الحلقة عن العديد من الكواليس والأسرار في الأيام الأخير لسمير غانم ودلال عبد العزيز، وأيضا يتحدث عن والدته.

برنامج حبر سري تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض علي شاشة القاهرة والناس كل خميس وجمعة الساعة 11 مساء.

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يذكر أن استعاد النجم حسن الرداد، ذكرياته مع والدته بكلمات مؤثرة وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهر حسن الرداد، ووالدته الراحلة تحتضنه معلقا على الصورة قائلا: "أعلم آنك يا أمى لا تتمنى سوى آن أكون سعيدا، أدين لك بكل ما وصلت إليه من نجاح لما بذلتيه من مجهود كبير و دعم مادى و معنوى من اجلى.


وتابع “لقد بدأت مشوار صعب و طويل و كنتى فى ظهرى طوال الوقت حتى اخر لحظه فى حياتك، فبعد ابتعادي عن الظهور لقرابه العام سأكمل المشوار الذى بدأته معك و قررت ان أفعل ما يسعدك، فقد كنت أنجح من اجلك و ساظل انجح لأجلك ، و لتعلمى يا حبيبتى انك تسكنى قلبى و روحى و أنى أراك امامى عينى طوال الوقت”.

حسن الرداد أسما إبراهيم سمير غانم الفنان سمير غانم دلال عبد العزيز الفنانة دلال عبد العزيز حبر سري

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