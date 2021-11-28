دنيا سمير غانم تدعم رشوان توفيق بعد مأساته مع ابنته

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، رسالة للفنان رشوان توفيق بعد أن قامت ابنته برفع دعوى حجر عليه.

وكتبت دنيا: "أنا مش هنسى إن مامي في عز تعبها و مرضها قالتلي "كلمي الحاج رشوان قوليله يدعيلنا أنا وبابي"، وأنا كلمت حضرتك وكنت بعيط غصب عني وأنا بطلب منك تدعيلهم وحضرتك كنت في منتهى الحنية والطيبة.. أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك مايهونش علينا أبدا وإن كلنا ولادك و بنحبك #رشوان_توفيق".

وقال رشوان توفيق في تصريحات خاصة: "عشت حياتى كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتى الراحلة وهى اللى كانت تمنحني المصروف، وشالتنى فى حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمى سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضى، وقدمت لأبنائى كل شىء".

وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق: "بعد وفاة ابنى توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسى وعشت لأولادى، لكن بعد وفاة زوجتى الحاجة، ومؤخراً فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتى وحفيدى عليا، بعد التأثير على بنتى بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أننى لم أحرمهم من شيء طوال حياتى فترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها فى حياتى على الإطلاق".

وأضاف الفنان الكبير بحزن: "بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمرى، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتى آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا على، وأدعو لها بالصحة والهداية".

واختتم الفنان رشوان توفيق قائلا: “ما يحدث لى حالياً يذكرنى بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التى جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة فى أشخاص لا يصونوها”.