دموعك غالية علينا وتحت رجلك.. أول تعليق من المهن التمثيلية على أزمة رشوان توفيق | فيديو

علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على أزمة الفنان الكبير رشوان توفيق، مع أبنائه، قائلا :"كلنا تحت رجلين الفنان الكبير، ورهن الإشارة".

وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن َالنقابة تدعم رشوان توفيق، وتقف بجواره خلال أزمته الأخيرة، لافتا إلى أن هذا الفنان محبوب بشدة من الجميع، ويستحق كل الدعم الحقيقي.

وتابع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن كل فنانين مصر هم أبناء رشوان توفيق، ورهن إشارته، والشعب كله يقف معه، والقضاء المصري عادل، وكلنا ثقة فيه، مستدركا: "عمر دي ما تكون هذه نهاية الفنان المحبوب رشوان توفيق".

ووجه أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حديثه، للفنان توفيق رشوان، قائلا: "أقول الفنان رشوان توفيق متزعلش ودموعك غالية علينا".