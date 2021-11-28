أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز بعد تصدر التريند: حب الناس

علق الفنان أحمد العوضي على تصدر ياسمين عبد العزيز التريند بعد ظهورها في حلقة تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي.

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك":أول ترند في مصر والدول العربية، أجمد جامد في الجامدين.. حب الناس».

كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد نشرت صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز من كواليس حلقتها في برنامج “معكم”، مع الإعلامية مني الشاذلي، والتي سوف تكشف فيها عن تفاصيل رحلتها العلاجية، ومحنتها وسط رحلة بين الحياة والموت.

وانهالت التعليقات من قبل نجوم الوسط الفني على الصورة، داعمين ياسمين عبد العزيز عقب عودتها، كالآتي:

علقت الفنانة بدرية طلبة : “الله.. ومن شر حاسد إذا حسد”.

بينما كتبت الفنانة هدي الأتربي: “ربنا يحميكي”.

وحرص الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، على التعليق بأشكال القلوب على الصورة.