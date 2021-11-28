ياسمين عبد العزيز تنشر صورة عبر «إنستجرام».. ونجوم الوسط الفني: ربنا يحميكي

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز من كواليس حلقتها القادمة في برنامج “معكم”، مع الإعلامية مني الشاذلي، والتي سوف تكشف فيها عن تفاصيل رحلتها العلاجية، ومحنتها وسط رحلة بين الحياة والموت.

وانهالت التعليقات من قبل نجوم الوسط الفني على الصورة، داعمين ياسمين عبد العزيز عقب عودتها، كالآتي:

علقت الفنانة بدرية طلبة كاتبة: “الله.. ومن شر حاسد إذا حسد”.

بينما كتبت الفنانة هدي الأتربي: “ربنا يحميكي”.

وحرص الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، على التعليق بأشكال القلوب على الصورة.

وتحل الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي"، لتكشف لأول مرة عن محنتها وسط رحلة بين الحياة والموت.

وقالت ياسمين عبد العزيز، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم": "أنا كنت بموت، جاءت لي رسالة، والتربي كان بيجهز لي التربة وكان عندي صدمة".

وتحدثت ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها الصعبة التي مرت بها، بين الألم والوجع، مضيفة: "قلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي لأنهم أول الأشخاص اللي فكرت فيهم، وتفاجئت إن معدتي برا".

الناس كلها كانت بتدعي لي بالشفاء

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "مش قادرة أصدق إني في البرنامج وبتكلم في موضوع زي ده وعن فترة مرضي، والناس كلها كانت بتدعي لي بالشفاء، وكنت بقوي نفسي طوال الوقت لتخطي المحنة".

وأكملت: "ثلاثة أشياء لا تشترى بالفلوس وهي "الصحة وحب الناس والاحترام"، مؤكدة أن الفنان أحمد العوضي كان بجانبها طوال الوقت، قائلة: "حط راسه على راسي وكان بيعيط".